日巡T點女子高球賽 盧曉晴並列15名
台灣高球女將盧曉晴今天在日本女子高爾夫巡迴賽T點女子賽末輪打出4鳥、3柏忌的71桿，最終以3輪總計213桿成績並列15名。
女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金7000萬日幣（約新台幣1900萬元）的T點女子賽（T-Point Ladies GolfTournament），當地時間17日起在日本的鹿兒島進行3回合共54洞的賽事。
盧曉晴前兩輪分別打出72桿、70桿，今天她打出4鳥、3柏忌的71桿，最終以3輪總計低於標準桿3桿的213桿成績並列15名。
前兩輪打完和盧曉晴一樣並列37名的劉依貞，末輪沒抓下小鳥，只吞下1個柏忌，打出73桿成績，最後以3輪總計低於標準桿1桿的215桿成績並列25名。
蔡佩穎末輪打出2鳥、1柏忌的71桿，總計217桿並列31名；姚宣榆今天交出1鳥、2柏忌的73桿，總計218桿並列36名。
前兩輪陸續打出65桿、69桿，一路領先的日本女將菊地繪理香，今天抓下5隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出68桿成績，並以總計低於標準桿14桿的202桿成績奪冠。1060319
(中央社)
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