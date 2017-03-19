黃健瑋約旦拍麻醉2 機場搜身被摸透

演員黃健瑋日前拍電視劇「麻醉風暴2」到約旦拍攝，飛到當地才知道他的行李卡在杜拜，在機場被安檢人員搜身，把他全身摸透，黃健瑋卻很讚賞安檢人員的態度，認為是難得體驗。

公視「麻醉風暴2」今天下午在華山光點播片花，製作團隊把戲劇當成電影在拍攝，在約旦、台灣拍攝都有爆炸場面，這集故事一開始雖然發生在約旦，反而是先等到台灣的場面拍完才去約旦拍，在約旦10天每天都很緊湊。

製作人湯昇榮表示，「麻醉風暴2」拍攝期間遇到許多波折，包括在高雄拍攝時，劇組住的飯店無預警歇業，只能哀求老闆再多給住一週，且拍攝時劇本也是邊拍邊修，拍攝延後導致製作費超支，一集製作費達新台幣500萬元，期間還停拍，演員檔期也軋的很緊，等到所有演員檔期都喬好才又開拍。

在約旦10天，黃健瑋說，一下飛機就先場勘，在當地只拍4天，但卻像拍一週那麼久，每天早上4時出發，晚上6時一定收工，因為當地工作人員非常準時下班，每天時間緊迫。

在約旦工作人員身兼多職，黃健瑋也擔任動作指導，教當地臨演怎麼拿步槍。拍攝時各種情況都有，一場爆破的戲，原定要在戶外拍攝，走位、該怎麼爆破等都設定好後，準備要開拍時，突然下起大雨，最後只能改到室內拍攝。

黃健瑋也提到，剛抵達約旦時，只有他的行李沒到，被安檢人員不斷盤查「為什麼你的行李沒到」，而且還被很仔細的搜身，安檢人員很「紮實」地摸透他全身，一度像是要把他掐死一樣，但他不覺得被侵犯，反而覺得安檢人員工作很精實，是難得的體驗。

黃健瑋在約旦也吃得很開心，從2015年開始吃素的他，一天可吃上當地的起司四到五盤，「非常好吃，只是會放很多屁」，回到台灣還胖了。

再次詮釋「麻醉風暴」當中的醫師蕭政勳，黃健瑋說，蕭政勳在約旦體驗到同事在他眼前被炸死，當下他也被炸飛，回到台灣已經沒什麼事情可嚇倒他，心情也不像第一季那樣激昂，「這個角色在一開始，心裡就已經壞掉」。1060319

(中央社)