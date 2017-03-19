警緝毒 槓上開花查獲竊盜通緝犯
苗栗縣竹南警分局警方17日持搜索票前往鄧姓嫌疑人新竹住處搜索，順利查獲一組毒品吸食器，還查獲在場的陳嫌是竊盜通緝犯，還涉嫌竊盜罪及違反毒品危害防制條例，槓上開花，將兩人移送法辦。
竹南警分局偵查隊小隊長張世雄、孔志堅與偵查佐朱致翰、林裕棋、張世源等人17日執行毒品專案，持新竹地方法院核發搜索票，前往新竹縣峨眉鄉鄧姓嫌疑人住處搜索，正好鄧嫌友人陳男駕駛贓車到鄧嫌住處，眼尖員警當場將陳嫌逮捕，並在車上發現一組毒品吸食器。
陳嫌起初還謊報假他人身分證號碼，企圖蒙騙警方，經查證陳嫌是一名竊盜通緝犯，不僅偷車代步還自行加裝音響，警方也在鄧嫌住處搜出一組毒品吸食器。
警方原本是為查緝鄧嫌涉及毒品案件，進而查獲同夥陳嫌涉及毒品案及竊盜案通緝，屋內還有4人皆有毒品前科，可說是物以類聚。
竹南警方呼籲，毒品害人害己，也會衍生許多犯罪，警方會持續查緝。
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(中時)
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