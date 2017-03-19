打從心底相信自己 梁家榮：首轟今年一定打出來

Lamigo桃猿梁家榮。（葉姵妤攝）

本月將滿22歲的Lamigo桃猿內野手梁家榮，生涯4個球季雖然逐漸在一軍打出成績，但首轟遲遲未出爐，今天（19日）梁家榮在官辦熱身賽對上統一獅之戰，從獅隊先發洪心騏手中掃出陽春炮，季前熱身賽（含自辦）已累積2轟，今年心態上更成長的他也預告，「首轟今年一定會打出來。」

梁家榮去年在一軍出賽52場是生涯新高，打擊率2成53，雖有不錯的打擊實力，但全壘打數至今掛0，今年他設定的目標就是提升長打率，在桃猿客座打擊教練貝茲的調教之下，從他季前的表現也看得出成長。

梁家榮提到，貝茲告訴他「上場後就輕鬆點，走上打擊區要更相信自己。」自己也一改過去容易想太多而太過猶豫的狀況，更能放手表現，「這幾場比賽下來，自己心態上也更正面，不會因為表現不好受影響。」

自信心的提升也是梁家榮今年一大成長，「以前常常會懷疑自己，別人跟我說今年可以站穩一軍，我都回『我努力、我試著』，但今年，我會說『我可以』，現在能打從心底相信自己。」

因此今天在熱身賽於洲際棒球場掃出右外野陽春全壘打，梁家榮自己也不是太意外，他說：「很開心能在這場比賽擊出全壘打，但雖然如此，這只是我把訓練過程中的每個步驟做完整、把以前沒做好的細節做出來。」邁入第5個職棒球季，梁家榮也有信心能在今年擊出生涯首轟。

(中時電子報)