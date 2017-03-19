丟下2月嬰 單親媽摩鐵買毒被逮

我要評比

蔡女在汽車旅館落網。（徐養齡翻攝）

蔡女被搜出毒品。（徐養齡翻攝）

新竹市蔡姓女子，18日晚間疑為解毒癮，竟丟下剛出生2個多月的兒子給保母，獨自到市區某汽車旅館向毒販買毒，不料正準備要吸食時，遇上警方執行全國緝毒專案，在房間狼狽落網。

警方指出，27歲蔡女今年元月才誕下1名男嬰，但因父不詳暫時與與家人同住，保母則是由社工代為聯繫，蔡女無業卻染上毒癮，生活失能。

警方昨晚到汽車旅館臨檢，專程開了房間的蔡女剛與毒販交易完成，不料沒過多久警方就敲門表明要臨檢，當場在房間床頭櫃及其口袋查獲毒品，訊後依毒品罪嫌送辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)