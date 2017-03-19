辜寬敏為政府打75分 盼更努力

新政府執政5月將滿1年，總統府資政辜寬敏今天說，蔡政府的表現75分，政府看起來很努力的樣子，但成果尚未表現出來；政府表現仍不夠、仍太慢，應該好好努力一下。

新台灣和平基金會今天舉辦第二屆台灣歷史小說獎頒獎典禮，新台灣和平基金會董事長辜寬敏、文化部長鄭麗君、前行政院長游錫(方方土)、前總統府秘書長陳師孟、不當黨產處理委員會主委顧立雄、導演吳念真、詩人李敏勇等人出席。

辜寬敏會前被媒體問到，新政府上台將滿1年，如何看待總統蔡英文表現？辜寬敏評了「75分」，他說，政府看起來很努力的樣子，但成果尚未表現出來。

辜寬敏指出，現在有很多問題，不但有黨產的問題，司法改革也有問題，這是幾十年來的問題，要解決不是這麼簡單，這個可以理解，但是政府的表現讓大家覺得仍不夠，仍太慢，應該好好努力一下，這是現在對民進黨的期待。

至於對行政院長林全的看法，辜寬敏說，林全做了差不多1年了，很多事情有在開始，但仍未有結果，不管黨產也好、司法改革也好，社會對民進黨雖然一方面期待，一方面也在問，政府有沒有真的認真在做？有沒有決心在做？這是社會的一般感受。

媒體追問，是否認為林全表現及格？辜寬敏說，他不常與林全接觸，「他（林全）有努力，若有問題的話，那是能力的問題」。

另外，辜寬敏也說，他很早就說過，總統不要想要做8年，4年就好，「妳4年全力去做，以前2任的總統，前4年不錯，後4年被人批評，能看嗎？所以不要想8年，4年妳全力去做，4年後讓人可以相信妳4年不錯，這樣比什麼都有價值」。

至於政府至今的努力，夠不夠？他說，政府內部如何，他不知道，但外面看起來該更加努力。1060319

(中央社)