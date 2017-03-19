員警喬裝夜市客 巡邏活逮女竊嫌

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台南市的花園夜市每到假日人潮洶湧，但警方經常接獲民眾報案，指稱在逛夜市時遭扒手偷走財物。台南市第五警分局決定派員警喬裝顧客巡邏，果然昨晚就當場逮捕1名女性慣竊。

台南市政府警察局第五分局指出，花園夜市每逢假日人潮擁擠，成為竊賊下手行竊的最好時機，經常有遊客在逛夜市時被扒手盯上，結果敗興而歸，到警察局報案。

警方指出，經分析民眾報案資料後，開始派員警喬裝逛夜市的顧客，在竊嫌喜愛出沒的時段及熱區前往巡邏，並鎖定可疑對象進行追蹤。員警昨晚在竊案熱區內發現1名鄭姓女慣竊來回穿梭，最後盯上1名年輕女子，趁對方在擁擠人群中購物時，拉開被害人斜背包拉鏈，將背包內的皮夾偷走。

警方指出，跟監員警在鄭女行竊得手後馬上上前出示身分臨檢，當場人贓俱獲帶回偵辦。鄭女在警訊中坦承因缺錢犯案，今年2、3月間已在花園夜市行竊得手5次，訊後將鄭女移送台南地檢署偵辦。1060319

(中央社)