原轉會將登場 原民質疑沒調查沒正義

原住民族歷史正義與轉型正義委員會明天將展開，原民團體今天再度召開記者會表示，沒有調查就沒有真相，沒有真相就沒有正義，質疑轉型正義淪為口號。

原民團體不滿傳統領域劃設辦法排除私有地，露宿凱道25天。明天總統府將召開原住民族歷史正義與轉型正義委員會，原團今天下午再度舉辦記者會重申訴求，要求政府退回傳統領域劃設辦法、原民會主委夷將?拔路兒應該下台。

前原民台台長馬躍．比吼表示，轉型正義是為了和解，但原轉會沒有調查就不會有真相，沒有真相就不會有正義，沒有正義就不會有和解，總統蔡英文去年8月1日向原住民道歉，明天卻才要第一次開會，會不會太懶惰？

原青陣成員撒丰安則說，明天的會議上原本有12名委員非常勇敢，要提案討論傳統領域正義，但卻陸續接到原民會的電話，讓委員們陸續撤案。

撒丰安批評，政府擁有的公權力以及媒體話語權跟在凱道的原住民差異有多少？有各式各樣資源的政府卻批評原住民「不願意溝通」，希望政府不要再用各項權利分化原住民、製造原住民跟非原住民的對立，傳統領域的劃設為什麼重要，是因為這就是轉型正義。

此外，他也提到，不管大家對年金改革委員會的委員態度或資格如何，但是年金改革有直播，可讓外面的人監督，但原轉會卻沒有。

巴奈則表示，明天要開原轉會，但原轉會沒有調查權要怎麼真相調查，會繼續在凱道待到傳統領域退回以及夷將?拔路兒下台。1060319

(中央社)