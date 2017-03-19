京津冀啟動空氣重汙染藍色預警

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受華北地區不利天氣影響，京、津、冀（北京、天津及河北省）今天發布「空氣重汙染藍色預警」，籲請民眾減少戶外運動，有關單位採取減排措施，減緩汙染物積累。

新華社報導，北京市及天津市19日均發布「空氣重汙染藍色預警」。根據北京市空氣重汙染藍色預警啟動的門檻為空氣品質指標（AQI）200至300，換算成細懸浮微粒（PM2.5）濃度大於每立方公尺150微克。

北京市環保監測中心公布，上午10時全市大多數監測站點的PM2.5濃度大於每立方公尺250微克，預計明天中午前後空氣品質將逐步改善。

另外，天津市重汙染天氣應急指揮部辦公室上午也發佈重汙染天氣藍色預警。

天津市環境監測中心中午12時的實時監測數據顯示，多個環境監測站點的空氣品質指標已經超過200，達到重度汙染水準。1060319

(中央社)