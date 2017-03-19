龍潭警官勤務後昏迷 網友集氣祈禱
龍潭警分局行政組長沈政呈17日晚深夜擴大臨檢後睡宿舍，疑中風昏迷，昏迷指數3，昨天被發現送醫，經開刀後，仍需3天觀察期。警方臉書專頁希望網友幫忙集氣祈禱。
57歲的沈政呈，17日晚間8時至12時執行擴大臨檢勤務後，睡在辦公室宿舍，隔天原要陪家人返鄉掃墓，家屬連絡不到人，女兒18日下午2時多打電話到行政組，員警查看宿舍，發現沈已經昏迷不醒，研判是中風引發昏迷。
緊急送往國軍桃園醫院，目前昏迷指數只有3，經開刀後今天身體右半部暫時無法動彈，狀況雖然平穩，但仍需3天觀察期。桃園市警察局在臉書專頁也po出此事，希望大家幫忙集氣為沈組長加油。
不少網友不捨也幫忙集氣，希望他趕快好起來，家人都在等他，網友也強調警察工作太辛苦，生活作息不正常的工作對身體真的很傷。1060319
(中央社)
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