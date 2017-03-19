國際鐵人三項賽 老外男女組前三名
「2017Sinox IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際邀請賽」今天進行113公里賽事，男子組瑞士Ruedi Wild稱王、女子組智利Barbara Riveros封后。
台灣鐵人三項公司與台東縣政府共同辦理「2017Sinox IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際邀請賽」，今日繼續在台東活水湖進行113公里的競賽，1709名選手參與，今年並將自行車賽道首次改到台1線市區臨海路段至太麻里三和海濱公園。
賽程包括，活水湖游泳1.9公里、自行車90公里、路跑21.1公里 ，共計113公里。
成績如下：男子組職業組總合第1名Ruedi Wild(瑞士)3小時42分54秒、第2名Timothy O'Donnell(美國)3小時45分30秒、第3名Sven Riederer(瑞士)3小時49分8秒。
女子職業組部分，第1名Barbara Riveros(智利) 4小時13分21秒、第2名Radka Vodickova(捷克)4小時17分5秒、第3名Mariya Shorets(俄羅斯)4小時19分40秒。
台灣男子總合第1名為王志袁，成績4小時30分53秒，台灣女子總合第1李淳潔，成績5小時22分54秒。1060319
(中央社)
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