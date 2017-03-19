開挖查下水道氣爆案 管線密集影響進度

我要評比

高市鳳山污水下水道工程氣爆造成1死3傷，雄檢主任檢察官曾靖雅今天指揮管線單位開挖，將對管線破損處取樣送驗，釐清管線所屬單位與氣爆成因，但現場管線密集影響開挖進度。

曾靖雅說，現場有很多電信、自來水、電力及瓦斯等民生地下管線，為怕波及這些管線，影響附近住戶生活，因此開挖格外謹慎，上午第1個開挖點，開挖到一半見有中華電信及台電等密集民生地下電路，於是放棄，下午另起爐灶從旁重新開挖。

她又說，開挖的目的就是要找出引起氣爆的管線破損點後，再割取該處及其附近管線送驗，調查氣爆成因，視情況必要時也會對管線破洞附近植皮土壤進行取樣送驗。

她指出，在未調查釐清前，她對本案責任歸屬，沒有任何預設立場。她希望，天黑前能找到管線破損點。

不過，施工單位表示，現場管線埋在距地表4公尺深，下午僅挖到2公尺深，天黑前恐難找到管線破損點。1060319

(中央社)