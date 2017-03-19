阿里山辦文學創作工作坊 體驗森林之美

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林務局嘉義林區管理處今年首度辦理阿里山森林文學獎徵選活動；昨天起，一連2天在阿里山森林遊樂區舉辦散文、新詩及微電影3類組創作工作坊，實地體驗阿里山之美。

嘉義林管處表示，首屆阿里山森林文學獎，特別選在一年一度阿里山花季開辦創作工作坊，包含現代詩、散文、微電影3大組別，並邀請知名詩人陳克華、小說家與文化評論者平路以及曾入圍金馬獎最佳創作短片和多項國際影展的詹凱迪等人擔任講師。

創作坊採小班教學，學員包括高中生與退休教師，學員研究生溫元凱說，熱愛創作與閱讀，也喜好登山，過去幾年曾登上幾座百岳與20幾座小百岳，從不同高度眺望台灣；這次創作工作坊把森林和文學結合，相當有趣。

嘉義林管處長黃妙修指出，這次文學獎以「傳承」為理念，讓大眾都能參與阿里山文學、影像紀錄過程，集不同世代、不同視角及生命體驗，以更具創意、故事性或表達力的文字及影像語言，行銷阿里山森林遊樂區。

阿里山森林文學獎徵件截止日為今年4月20日，各類組首獎獎金自新台幣1萬5000至2萬5000元不等，另可獲得阿里山賓館贊助的雙人房平日住宿券。活動詳情可上「阿里山森林文學獎」官網查詢。1060319

(中央社)