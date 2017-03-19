貨櫃屋熱潮席捲亞洲 香港打造最正港文青藝廊
工業風貨櫃屋熱潮席捲亞洲，從韓國百貨到台灣北中南貨櫃屋餐廳市集，香港將貨櫃特色結合在地新舊文化，打造14個限定藝術貨櫃屋，呈現元朗及屯門一帶社區的香港社會變化，發掘出連香港人都近乎遺忘的鄉間舊事。此外，除了中環嘉咸道，香港觀塘鴻圖道最近也有一面專屬香港人的塗鴉牆，寫有各種廣東潮用語，成為街頭熱門拍照景點。
「港文化‧港創意」以創新理念融合社區元素打造吸睛臨時展場，設置14個貨櫃作為載體，其中4個展區為展示元朗和屯門區文化和故事。團隊走進大小村落和田野在地考察，發掘一些近乎被遺忘的鄉間舊事和民間風俗，如在地老店、人物、建築、節慶等。
元朗是香港第3大行政區，隨著橫跨元朗市中心的鐵路開通，縮減與市區的距離、帶動人流，但同時也面臨社區特色的淡色；屯門則是香港地域中歷史最悠久的地區，保留農村漁港面貌，直到70年代初因政策快速帶動新市鎮變遷，如今當地人口近50萬人，是香港人口最多的地區之一。
另藝術貨櫃也邀請社區團體、藝術家和不同的大專院校共同參與，為藝術貨櫃注入歷史文化、現代設計元素，從社區文化的承傳與人文關懷角度，帶動愛好香港文化的觀賞者進一步認識「入鄉‧隨續」的正港故事。此外，現場也提供各式特色紙膠帶，供民眾發揮手作創意拼貼，成為香港文青最新打卡拍照景點
而香港觀塘鴻圖道的港式用語塗鴉牆，特色風格也成為另類拍照打卡景點，隱藏後巷的塗鴉牆，牆面寫有超過50種香港經典特殊詞彙，如揾食、發夢等潮用語，而大家又看懂幾個上頭廣東話呢？
(中時電子報)
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