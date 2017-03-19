瑞士球后辛吉絲：詹詠然讓我再相信自己
今年2月才攜手合作，瑞士前球后辛吉絲(Martina Hingis)19日與我國好手詹詠然，合作第3站印地安泉賽女雙就直闖決賽封后，笑捧兩人合拍首座金盃。辛吉絲賽後感性表示，「感謝詹詠然，是她讓我再次相信自己。」
印地安泉賽是WTA等級最高，年度僅4站與邁阿密網賽、馬德里網賽、北京網賽同等級超強賽（Premier Mandatory），總獎金高達770萬美元，「辛然配」決賽7比6(4)、6比2直落二力克捷克組合荷拉迪卡(Lucie Hradecka)／辛西雅可娃(Katerina Siniakova)奪冠，這不僅是詹詠然生涯第19冠，也是她生涯首座超強賽女雙冠軍。
這座冠軍不僅對詹詠然而言意義重大，對「瑞士公主」辛吉絲而言同樣別具意義，辛吉絲賽後頒獎典禮上感性說道，「很大一部分，我要感謝我的搭檔詹詠然( Latisha)，這僅是我們合作第3個賽事，她在前兩站幫助我，讓我再次相信自己。」
這也是辛吉絲繼1999年和2015年後，印地安泉賽第3冠，辛吉絲回憶，2年前曾與米爾莎在此封后，「能重返這座球場、再打決賽，感覺非常美妙。」
辛吉絲去年8月決定和印度好手米爾莎(Sania Mirza)拆夥，兩人曾聯手捧起10冠，且奪下3座大賽女雙冠軍，威震八方獲「神組合」封號，但拆夥便未再嘗過后冠滋味，直到今年2月與詹詠然合拍，兩人僅搭檔才1個多月就收到成效，打下合作首冠。
(中時電子報)
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