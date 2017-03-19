MLB》太瞎！紅人捕手抓盜壘 竟把投手暴臉

阿洛尤19日出賽對遊騎兵，竟遭捕手砸中臉退場。(美聯社資料照)

還記得過去中華職棒，兄弟捕手陳智弘為阻殺，意外擊中洋將卡斯帝頭的恐怖畫面嗎？現在相同的劇本，竟出現在大聯盟的春訓，更慘的是事件的苦主，是兩年消失在大聯盟，才剛準備加盟紅人力拚復出的40歲老將阿洛尤(Bronson Arroyo)。

《USAToday》報導，阿洛尤19日春訓第三場出賽，先發對戰遊騎兵，首局失掉2分後，2上回穩連抓兩出局，眼看就能安全下莊，卻保送了8棒的D.羅賓生(Drew Robinson)。隨後1好2壞時，羅賓生試圖盜上二壘，捕手麥索拉柯(Devin Mesoraco)迅速傳向二壘，未料，球竟失控砸中阿洛尤左臉。

經過簡單治療，阿洛尤曾想試著續投，但從主審那接過球後，最後仍選擇走向休息室；隨後他表示，球是擊中他下巴跟脖子交界處，並沒有大礙，但未達成投滿3局的目標，卻仍讓他有些遺憾，「能投完那局是最好的，我希望他們讓我投完最後一個打者再離場。但你懂的，還有很多機會能上場。所以說，這樣還不算太糟。」

「感覺很差，我比任何人都希望阿洛尤留在隊上」自知闖禍的麥索拉柯相當自責的說，「他沒有很多機會能出賽、展現身手、完成他的局數。我希望他會沒事，一切都會好起來。」此役前，阿洛尤前兩場出賽總計投3.2局，挨1轟失2分，自責分率4.91，最後紅人與遊騎兵打完9局，以3比3握手言和。

(中時電子報)