旭光多元文化活動 新住民享受烘烤的幸福滋味
草屯旭光高中為促進學生對各國文化認識與了解，增進新住民家庭良好互動關係，特別規劃辦理多場次多元文化課程及活動，今〈19〉日辦理第一場多元文化親子系列活動，讓新住民都享受烘烤製作的多元幸福滋味。
旭光高中校長吳明順指出，尊重、感恩、體貼一直是旭光高中輔導孩子的方針，希望透過活動讓家庭感受到溫暖的幸福感之外，更提供家長伙伴和新住民彼此交流，一同達到共創學校與家庭雙贏的教育新局面。
校方指出，親子共同體驗烘焙製作，主要鼓勵新住民家庭參加，更邀請草屯「pound pound甜點主廚」來分享踏上甜點之路的創業心路歷程，並現場傳授餅乾彩繪技巧；讓新住民在與家人同樂過程中，一面體驗烘焙的樂趣，也增進家人間交流，烘烤出多元的幸福滋味。
旭光高中輔導主任謝欣茹表示，為配合教育部新住民子女教育輔導，該校以「親子同樂趣」為主題，首場親子體驗共學共玩烘焙課程後，還有其他場探索教育等活動，期可增進彼此文化的認同度。
(中時)
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