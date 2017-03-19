波蘭夜鶯降臨竹市巨城 與泰雅原童美聲PK

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我要評比

波茲南少年合唱團。（徐養齡翻攝）

泰雅學堂合唱團。（徐養齡翻攝）

大批民眾前往聆聽美聲演出。（徐養齡翻攝）

享譽國際的「波蘭夜鶯」波茲南市立少年合唱團，應台灣原聲教育協會邀請首度來台，18日前往新竹市Big City遠東巨城購物中心與泰雅學堂合唱團進行跨國性演出，吸引大批民眾前往聆聽。

遠東巨城購物中心2場「天籟美聲響宴」跨國交流演出，在泰雅學堂合唱團搭配著傳統服飾獻唱「Kahul suinu+Tuliq la laqi tayal」及「看見彩虹」等泰雅歌謠中揭開序幕。

波茲南市立少年合唱團共演唱了「Con amores,la mimadre（With love, My Mother）」、「Lascia ch’io pianga」、「Gaudete」等12首歌曲，完美的聲部搭配令人讚賞。

新竹縣長邱鏡淳、Vocal Asia理事長暨科華文教基金會董事長陳鳳文女士、遠東巨城購物中心董事長等人皆到場欣賞。

(中時)