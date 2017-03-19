人力公司老闆改造槍彈 台中警法辦

擔任人力派遣公司老闆的林姓男子，興趣改造槍枝並上網自學，還自己繪製槍身零組件分解圖，台中市警方據報起出改造槍枝及子彈等，依法移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵六隊近日持搜索票前往太平區執行搜索，當場查獲林姓男子（61年次）持有改造手槍1把（彈匣1個）、改造子彈27發、彈殼4個、彈頭2個、槍枝滑套2個、槍枝滑套半成品2個、槍管2枝、槍機1個、底火、研磨機、鑽孔機、自製銑床模組、安非他命1包及吸食器等相關物證。

警方指出，搜索過程中，在林男隨身攜帶的包包內查獲改造手槍1把（仿以色列製沙漠之鷹），且槍枝已上彈匣，彈匣內裝有7發改造子彈，警方對其強力火力感到驚訝。

警方還在林男公司及家中查獲改造槍枝用的研磨機、鑽孔機及自製車床、改造好的槍枝滑套，且有自行繪製的槍身零組件分解圖。

警方指出，林男具鐵工背景，供稱因對改造槍枝極有興趣，並上網自學改槍技巧，雖自稱並未進行改造槍枝，但警方查獲事證確鑿。

警方表示，雖林男供稱沒有販售改造手槍及子彈，也沒有拿改造槍枝從事暴力犯罪及恐嚇等不法行為，仍依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，並將持續追查是否有涉及不法情事，同時將相關物證送請刑事警察局進一步鑑識。1060319

(中央社)