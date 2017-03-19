金爆內幕馬修麥康納造型 複製親生老爸
改編自震驚全球最狂金融詐騙案的電影「金爆內幕」，由金獎影帝馬修麥康納自製自演，馬修麥康納在片中變身另一匹狼，爆肥剃髮造型大突破，不過角色造型都揣摩自他的親生爸爸。
喧騰一時的金融醜聞案被「金爆內幕」搬上大銀幕，充滿詭譎疑雲的劇本吸引馬修麥康納，甚至欽點「諜對諜」導演史蒂芬葛漢執導筒，遠赴泰國和印尼叢林拍攝，幾度差點喪命。
馬修麥康納鍾情「金爆內幕」的最大原因是為了他父親，原本從事瓦斯行業和石油供應商的老爸跟「金爆內幕」的主角肯尼威爾斯個性如出一轍，肯尼為了淘金夢不擇手段，而馬修的爸爸也特愛那種見不得光的私下交易。
馬修麥康納把父親以及父親的事業夥伴當成揣摩樣板，他在半年內爆肥20公斤，還剃髮變成地中海禿頭，甚至戴上假牙扮醜，馬修直言，「肯尼威爾斯忙著挖金礦，他忠於慾望、想吃就吃，是坦蕩蕩的逐夢男兒」。
「金爆內幕」24日在全台上映。1060319
(中央社)
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