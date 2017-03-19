玄天上帝威風出巡 身騎白馬遶境南投

我要評比

南投縣長林明溱（左）和南投縣農會總幹事曾明瑞，參加受鎮宮玄天上帝巡香。（廖志晃攝）

南投市受鎮宮巡香，（左起） 議員簡賜勝、南投縣長林明溱、議員洪明科。（廖志晃攝）

南投市受鎮宮，將玄天上帝請上白馬巡香。（廖志晃攝）

南投市受鎮宮巡香信眾，浩浩蕩蕩徒步行經南投縣政府。（廖志晃攝）

南投市受鎮宮，19日舉辦「玄天上帝民俗文化藝術節徒步巡香」，讓玄天上帝神尊騎白馬，並以「祈福」為主題，遶境南投市區各街道；南投縣長林明溱親自抬神轎，祈求玄天上帝繼續庇佑，讓南投縣境無災無難，國泰民安、風調雨順。

林明溱和縣農會總幹事曾明瑞、縣議員洪明科、簡賜勝、南投市代表會主席張秀枝等人，陸續點燃起馬砲後，親自扛起玄天上帝神轎，和各宮廟陣頭遶境巡香。

洪明科表示，此次參加巡香陣頭有3、40個，吸引近千名信眾參加，以一步一腳印的方式，徒步15公里到名間鄉松柏嶺受天宮進香後，下午，所有陣頭在南投市區大小街道遶境，為民眾祈福。

(中時)