阿里山森林文學獎喚起跨齡的創作魂
阿里山櫻花季展開，嘉義林管處與中正大學台灣文學與創意應用研究所舉辦「阿里山森林文學獎創作坊」，喚起樂齡族與青年學子的創作魂，相差48歲的學員，為文學著迷的心同樣炙熱，向名作家汲取養分，熱情創作進軍文學獎。
2017阿里山森林文學獎，嘉義林管處在18、19日2天在阿里山森林遊樂區開辦創作工作坊，共有現代詩、散文、微電影3組120名學員參加，華文世界知名詩人陳克華、小說家與文化評論者平路、散文家林達陽、曾入圍金馬獎最佳創作短片和多項國際影展的詹凱迪等人擔任講師，知名詩人辛金順遠從馬來西亞來台，參與全台最高海拔的文學營盛會。
中正大學台灣文學與創意應用研究所所長江寶釵是此次創作坊策劃人之一，她表示，創作坊最資深和最年輕的學員相差48歲，但熱愛文學的心同樣炙熱，凸顯此次創作坊「青銀共學」的特色，讓年輕和資深世代透過文學相處、對話。
2017阿里山森林文學獎同步徵稿中，各類組首獎獎金1萬5000至2萬5000元不等，另有阿里山賓館雙人房平日住宿券。徵件自即日起至4月20日止，詳情可上2017阿里山森林文學獎官網查詢。
(中時)
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