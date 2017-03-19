烏克蘭宣布將發展新戰機

烏克蘭想要自製戰機，外表可能很類似MiG-29。(圖/米高揚集團)

烏克蘭總統布洛申科(Petro Poroshenko)宣布，烏克蘭將要以自身的國防工業，發展自己的雙引擎、多用途戰鬥機。這項消息是布洛申科訪問烏克蘭南部的伊夫切科動力設計局(Ivchenko-Progress)所提出，這裡是烏克蘭最大的航空噴射引擎設計與製作工廠，從前蘇聯時期就開始設計各類型的飛機引擎。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，烏克蘭航空設計團隊已經先行提出了新戰鬥機的概念草圖，目前該計劃稱為「輕量級戰鬥機」，在烏克蘭語是LBL 。推測LBL的外觀可能會很類似俄國米高揚集團的米格-29，畢竟此處製作戰機的主要經驗就是來自米格29。不過內部的其他系統都會改以烏克蘭自行設計。烏克蘭總統說：「世界上只有少數國家能獨立開發航空引擎，因此我們必須把握這個優勢，設計自己的新式戰鬥機。」

在前蘇聯時代，烏克蘭是整個蘇聯相當主要的重工業重鎮，境內有最大的造艦中心、坦克生產基地，與戰機製造廠，因此在蘇聯解體之後，烏克蘭仍然能持續生產性能不錯的各類軍品，也包括戰鬥機的引擎。目前烏克蘭規畫給新戰機的引擎是AI-322F，他們會引進西方技術來加以加良，也要引進西方航電和電子系統做為飛機的控制、通訊和雷達系統。

(中時電子報)