小資女買4000元機票 慘被騙20萬
根據警政署165反詐騙諮詢專線統計，自今年3月至今，已受理40起民眾接獲假冒華信航空業者的客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致升級成高級會員或設成購買定期（團體）票，要求客戶前往操作自動提款機解除設定」的詐騙案件，受騙金額7000至20萬元不等。
刑事局預防科指出，解除分期付款是詐騙老招，以往多是被利用在網路購物詐騙上，買航空公司機票被詐騙是首例。除40人遭詐報案外，另有百餘人致電165諮詢。
警方表示，30歲小資女今年1月過年前去澎湖旅遊，刷卡買了華信航空約4000元的來回機票，卻因該詐騙手法，至ATM操作解除分期付款，戶頭裡20萬存款都被騙走。
警方說，此次受詐騙民眾多集中於今年1月間購買華信航空公司機票。警方呼籲，曾有購票的民眾務必提高警覺，並已要求業者在官方網站頁面置放警示標語。
(中時)
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