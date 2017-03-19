小資女買4000元機票 慘被騙20萬

根據警政署165反詐騙諮詢專線統計，自今年3月至今，已受理40起民眾接獲假冒華信航空業者的客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致升級成高級會員或設成購買定期（團體）票，要求客戶前往操作自動提款機解除設定」的詐騙案件，受騙金額7000至20萬元不等。

刑事局預防科指出，解除分期付款是詐騙老招，以往多是被利用在網路購物詐騙上，買航空公司機票被詐騙是首例。除40人遭詐報案外，另有百餘人致電165諮詢。

警方表示，30歲小資女今年1月過年前去澎湖旅遊，刷卡買了華信航空約4000元的來回機票，卻因該詐騙手法，至ATM操作解除分期付款，戶頭裡20萬存款都被騙走。

警方說，此次受詐騙民眾多集中於今年1月間購買華信航空公司機票。警方呼籲，曾有購票的民眾務必提高警覺，並已要求業者在官方網站頁面置放警示標語。

(中時)