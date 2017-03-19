肯亞選手包國道全馬冠軍 台將稱霸半馬
2017台北國道馬拉松今天在風雨中開跑，肯亞選手包辦全馬男、女組冠軍，半馬冠軍則由台灣選手何盡平、傅淑萍稱王、封后。
「2017台北國道馬拉松」今天在風雨中開跑，這項1995年舉辦至今，邁入第23屆的盛事，仍吸引上萬跑者參與。
本屆賽事延續去年全國首創的「菁英馬拉松」組別，限時4小時內完賽，讓國內外的菁英跑者們能盡情享受在國道奔馳的體驗，另外，包含藝人郭子乾、賈永婕等也一齊踏上國道感受健康運動的早晨時光。
肯亞好手萬波瓦（Muteti Lukas Wambua）於上屆賽事奪下第5名成績，今年跑出2小時32分44秒成績奪得菁英馬拉松男子組冠軍。
萬波瓦賽後表示，去年因為受傷沒有表現的很好，今年痊癒了希望可以再次回來挑戰自己，對於這次得到全馬男子冠軍感到相當開心。
另外，同樣來自肯亞的女將娃比拉（Gathing Hannah Wabera）首次參與本賽就拿下女子全馬冠軍。
賽後娃比拉提到，雖然今天的天氣對她來說是一大挑戰，但她熱愛挑戰自己，所以很期待明年再次參賽。
半馬男子組競爭激烈，何盡平僅以一步之差勝過世大運選手周庭印，抱走冠軍獎盃。何盡平表示，今天的天氣很適合跑步，和對手的良性競爭對大家都有幫助。
拿下半馬女子組冠軍的傅淑萍表示，因為傷勢問題，她休息了一陣子沒有練習，但跑步已是她生活的一部份，在情感難以割捨下仍選擇參賽，首次在此賽挑戰半馬就奪冠，她覺得很開心。1060319
(中央社)
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