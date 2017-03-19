建基隆輕軌 專家：小英政府有多焦慮才貿然拋出？

蔡英文總統17日偕同交通部長賀陳旦視察基隆火車站，宣布將斥資81億引進歐洲Tram-Train輕軌捷運系統。（資料照片，黃靖惠攝）

蔡英文總統17日宣布以80億元預算在基隆建置Tram-Train輕軌，運用台鐵既有軌道，從南港展覽館建置輕軌系統到基隆，舒緩基隆人通勤壓力，但陸續引發與台鐵路線重複、吃掉台鐵運量、只有單向運輸等質疑。對此，專家指出，台北捷運、高鐵及建置高雄輕軌過程，都不斷跟民眾溝通，基隆輕軌引起巨大爭議，癥結就是蔡英文政府忘了跟人民溝通，「從草率宣布基隆建設輕軌看來，令人憂心行政院就要公布的『前瞻基礎建設計畫』將窒礙難行。」

台灣鐵道暨國土規畫學會秘書長陳彥良指出，台北捷運1996年通車，1986年規畫及興建階段，台北市政府就舉辦系列「市民講座」，向市民講解何謂捷運，並在美術館展覽捷運路廊、路網及願景等，還邀請時任學者、前經濟部長張家祝，跟民眾辦3小時的講座。

另外，陳彥良指出，高鐵2007年通車，2002年到2004年前高鐵董事長殷琪就舉辦巡迴展，2004年到2006年成立一代探索館，同樣是為了跟民眾溝通當時在台灣還是新概念的高鐵。另外，高雄輕軌規畫期間，也曾在中山公園架設軌道，並提供實車，讓民眾試乘。

「蔡英文政府的作法相當笨拙。」陳彥良指出，軌道運輸屬重大建設，包括Tram-Train屬新式概念，從無到有本就不是那麼簡單，更需要事先積極與民眾溝通。Tram-Train其實可應用於中南部，即便運用於基隆也應該有所調整，政府卻不先跟民眾溝通，教育、提升民眾知能，反而讓Tram-Train汙名化、政治化，「民眾如果認為Tram-Train只是你換給我捷運次等品的代名詞，反而不利國家建設。」

「小英政府是恐懼或焦慮到什麼地步，才會貿然丟出這樣的政策？」陳彥良舉例，基隆Tram-Train至少要先提出可行性評估或先期規畫，並再跟民眾溝通。鐵工局強調Tram-Train系統是到歐洲考察的結果，為何不乾脆邀請產官學界、媒體一起考察，回台後再跟民眾溝通。「現在政策強行宣布後，才急著辯解、溝通，已經來不及了，反而會讓民眾覺得是在摸頭。」Tram-Train被譏嘲為騙選票，受傷的反而是技術官僚。

曾任兩屆中華民國鐵道文化協會會長、元智大學工業工程與管理學系助理教授任恆毅博士指出，基隆Tram Trian系統，若結合東部快鐵計畫，從國土規畫的上位角度觀察，就可討論其合理性，但現在只看到政府突然把政策丟出來，缺少事先把所有可能性放上檯面跟各界討論，還有成立UIG（User Interest Group）「公益討論平台」，與民意溝通，相當可惜。

(中時)