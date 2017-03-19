名家視評》王尚智：台灣人為何如此迷戀日本？

名家視評》王尚智:台灣人為何迷戀日本(若無法收看，請看以下視頻)

名家視評》王尚智:台灣人為何迷戀日本

對於日本，台灣人中多數「迷」、少數「戀」。

當然也還是有「恨日本」的，經常把「日本鬼子」四個字掛在嘴邊的外省掛，有的甚至周遭親友國外旅遊相邀，也誓言絕對不踏進東瀛國土一步。這般輕蔑來自於中日近代歷史的「餘恨」猶在，也可以理解

名家視評》王尚智:台灣人為何迷戀日本

比較難理解的，是類似李登輝與他「岩田正男」身份的孺慕情結。台灣綠營政治人物當中，甚多將歷史「剪接錯置」成為連日本人也傻眼的笑話。台中市與屏東地區的「神社」重修就是讓人最爆笑的CASE！

日本神社也有學問，祭祀對象有鬼、有神，層次不同。台灣政治人物追憶的既不是「出雲大神」、也不是長期護佑地方的特殊神祇。神社是日本傳統文化中對於「天地自然」敬畏的體現與審美，綠營政治人物一如過往擅長「請鬼提藥單」！還傻傻以為「鬼之神社」可以保佑增進觀光。

撇開對日迷戀中的那些「醜陋」，台灣多數民眾尤其年輕世代普遍對於日本經常做為「旅遊第一選項」，無疑有更多深層次的文化成因。那是臉書上各種「觀光旅遊、美食血拼」照片此起彼落分享，背後驅動的真正原因。

首先，日本做為亞洲最早邁入「已開發國家」的較先進社會，工業與民生的進步，展現在六、七零年代的所有生活指標。當時，海峽兩岸彼此敵對且共同經濟落後，日本是美國之外「就近的繁華」！落後的台灣島嶼上，老一輩的台灣人迷戀日本的方方面面，從大量日本演歌翻譯過來的國台語流行歌曲，就可以看出端倪。

其次來到近代，當時「日劇」風靡於台灣嬰兒潮世代，日本社會的更多「價值」與「景象」被傳遞在近20多年的國人面前。事實上，台灣多數的基礎建設、法令規章，尤其政府制度的初期結構例如戶政、地政都是承繼日本管理。但相較於日本至今擁有極大言論空間的同時，政府民間卻依然保有高度的「法治運作」與「民眾自律」；特別是日本「媒體監督」的力量強大！日媒始終是以社會反省、調查的立場進行思考與論辯。

台灣社會開始「越來越亂」相較於日本的「始終穩定」，兩個社會一方「淺層喧嘩」、一方「深刻自律」的差異明顯。實際走訪日本的人，若見諸整個日本政府與社會運作的細節，都不免羨慕且感慨萬千。

當然，最終也最關鍵的還是「日本文化」的強大吸引力！有軟有硬、古今交錯，編織成磁性十足的巨網，讓人墜落。

文化的層面多元複雜，但若要維繫文化之美且更傳承文化的精髓，這需要一整個國家與人民「身心尊重歷史、重視精神價值」；這方面日本讓人無話可說。日本近幾百年歷經內部政治權力的更迭變遷，且還在二次大戰戰敗後接受美國主導更改憲法的空前衝擊，但日本「傳統文化」幾乎毫無受損！甚至繼續整理萃取，吸收國際經驗，這一切的根源在於日本文化中擁有的一個核心價值：「尊重專業」！

「追求絕對、臻於至美」的專業達人精神，維繫了所有日本歷史傳承的文化精華，並據此體現在日本社會的每一個城市、鄉村角落的工作與生活實質。這就使得台灣人去「觀光旅遊、美食血拼」的所有見聞可及，都展現著台灣只能學上皮毛的「精細、規律、自律」之美，這就令人不得不嘆服，甚至迷戀了。

究竟什麼是「日本之美」當中最令人迷戀的「美中之美」？

這就是我自己，最迷戀日本的關鍵處了！日本文化深處有一股深層次、且還是一大片可以直接看到、感受到的「中國文化之美」，尤其是1200年前的中國唐朝遺風，在高野山、奈良、京都甚至有千年至今不變的寺院、文物、戒律被完整保存下來。

我經常去日本。去日本尋找我所深深迷戀的中國盛唐風華，一口氣遍嚐古往今來，所有能真正饒益靈魂的美學精華，取得堅強與滿足的能量，回台灣好繼續面對那些醜陋污染、又無知狂妄的政治蠢蛋們的各種小丑跳樑。

(中時電子報)