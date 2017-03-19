騎士被撞腦震盪 喪失事故過程記憶

許姓機車騎士昨天上午在中和區景平路、景新街口，與林姓男子駕駛的轎車發生車禍，許男左手骨折與腦震盪，送醫急救後沒有生命危險。（孟祥傑翻攝）

許姓機車騎士昨天上午在中和區景平路、景新街口，與林姓男子駕駛的轎車發生車禍，許男左手骨折。（孟祥傑翻攝）

新北市許姓男子昨天（18日）上午8時許，騎車上班行經中和區景平路、景新街口時，與林姓男子駕駛的轎車發生事故，許男當場飛離機車且左手嚴重骨折，送醫急救後發現有腦震盪現象，所幸沒有生命危險，但他已完全不記得事發過程，林男則表示是許男自己撞過來，警方仍在調查釐清車禍發生原因。

目擊車禍經過的許男同事向警方表示，昨天上午與許男一起上班，許男騎在前方，行經景平路、景新街口時，林男駕駛的轎車未打方向燈即向左切入內側車道，將直行的許男撞飛，他立刻停車打電話報案將許男送醫急救，所幸沒有生命危險。

(中時)