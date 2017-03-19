過期乳瑪琳 食藥署：下架61噸

有關「遠東油脂股份有限公司」疑涉使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳製成其18項產品(原19項，扣除重複1項)一案，至19日下午2時止，衛生單位累計出動稽查人次為1240人，下架產品約61公噸。

食品藥物管理署19日表示，稽查對象包含校園團膳、早餐店、餐飲業等，共計稽查4395家次，若食品業者仍販售或使用「保存期限為2017年3月8日至2017年9月30日」之18項產品，依法可處3萬元（新台幣，下同）以上300萬元以下罰鍰。

食藥署已通知各大網路平台及食品業者，應於3月13日晚間12時前完成下架並停止使用或販賣該公司「保存期限為2017年3月8日至2017年9月30日」之18項產品，相關產品品項可至桃園市政府衛生局網站查詢。

(旺報)