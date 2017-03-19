宣導動物保護 苗栗縣府巡迴施打疫苗植晶片
苗栗縣政府動物保護防疫所推廣收容犬貓送養，每年平均舉辦130場次宣導活動，動防所人員上午配合中港國樂推廣協會健行淨山活動，開巡迴送養車，載著9隻幼犬及7隻成犬供民眾認養，同步辦理巡迴施打狂犬病疫苗、晶片植入等，倡導多認養、不棄養、零撲殺觀念。
縣府動防所上午在永和山水庫停車場舉辦「動物與您愛相隨」宣導活動，透過講座、犬貓免費義診和巡迴送養等，宣導落實動物保護防疫工作。
動防所人員與志工駕駛巡迴送養車，載著9隻幼犬及7隻成犬供民眾認養，希望幫助毛小孩早日找到新主人，不少小朋友與活潑的幼犬玩耍，詢問一旁的父母「能不能帶回家養？」許多民眾帶著家中犬貓到現場植入晶片、注射狂犬病疫苗。
副縣長鄧桂菊與現場民眾分享自身認養流浪狗經驗，呼籲民眾「以認養代替購買」，並且養牠愛牠一輩子，不要任意棄養。
(中時)
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