單車遊世大運場館 民眾樂打卡

世大運在即，有42座場館已完工，市府今舉行單車場館巡禮活動，逾百名民眾一同騎車遊場館，並在該處打卡。

世大運執委會規劃「河濱樂遊」與「市區探索」2條路線，分別從捷運南港軟體園區站2號出口、客家文化主題公園鐵馬驛站出發，最後在大佳河濱公園會合。

「河濱樂遊」為12公里、「市區探索」為15公里，2條路線共經過10座賽事場館，包括舉辦世大運擊劍、競技體操及韻律體操競賽的「台北南港展覽館」、主場館「台北田徑場」、獲鑽石候選綠建築證書的「台北網球中心」、獲「黃金級候選綠建築證書」及「智慧建築證」的「和平實小附屬籃球館」、「迎風河濱公園溜冰場」、「台北市立天母棒球場」、「台北小巨蛋」等。

世大運執委會指出，共有716人報名，但今天上午大雨傾盆，報到人數受影響，所幸雨勢漸歇，民眾邊騎單車、邊在場館打卡，最後約430人在終點會合。1060319

(中央社)