玩遊戲得到兔子 激發吳盈瑾創愛兔協會

台灣愛兔協會創辦人吳盈瑾因為無意間在夜市裡獲得一隻兔子，而決定與兔友們一起創辦愛兔協會，創辦至今不僅造福兔友，更幫助許多棄兔找到新家。

台灣愛兔協會2009年成立以來，致力於傳遞民眾正確的養兔知識，除了舉辦許多相關講座及活動外，對於兔子相關保育法規推動及收養收容不遺餘力。創辦人吳盈瑾回想首次遇見激發她創辦協會時的兔子說，是「特別的緣分」。

11年前元宵節，吳盈瑾與朋友去關渡宮逛市集，在玩遊戲時無意間發現贈品是兔子，當時抱著不帶走牠可能也會繼續待在那裡的想法，吳盈瑾開始了她的養兔歷程。

吳盈瑾表示，一般民眾都有「兔子是吃紅蘿蔔、不能喝水」的觀念，養了兔子後才發現一般大眾對於兔子的知識相當粗淺，況且兔子的結紮費用相當高昂，一隻的結紮費就能購買更多兔子，因此許多人都沒有結紮觀念，只覺得「兔子死掉我再買就好」。

透過網路的連結，吳盈瑾在網路上找到許多飼養兔子的朋友，彼此聚會之後發現這是大家都曾遇過的經驗，「正確飼養觀念該怎麼傳遞出去」，好像不是用講的就能讓對方信任，因此就決定創辦協會，用協會名義去教育推廣及宣導。

協會創辦隔年便開始收容兔子，但這對協會來說卻是個「意外」。吳盈瑾指出，其實原本協會並不打算收容，想單純以教育為主，但卻在某一天接到了醫院打來的電話，問他們什麼時候要將他們的兔子帶走，這時才發現，原來有人冒用協會名義將兔子丟棄在醫院裡。

隨著一隻兩隻兔子的出現，協會便開始了收容的工作。吳盈瑾表示，光是去年就收了將近270隻的兔子，雖然已經送出去100多隻，但還是有許多兔子在等待主人。

吳盈瑾表示，目前協會除了定時舉辦送養會、舉辦教育講座外，5月份也將到台中寵物展教育園區推廣兔子及天竺鼠等相關知識，繼續傳遞正確知識給民眾。1060319

(中央社)