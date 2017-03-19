世越號沉船3年 中韓首次聯手打撈
南韓海洋水產部今天表示，與中國大陸交通運輸部上海打撈局合作，共同打撈船體殘骸。不過由於風浪過大，預計的打撈試驗最後取消。這是世越號沉船意外發生近3年來，首次打撈船體殘骸。
韓聯社報導，南韓海水部今天表示，世越號沉船首次打撈前的最後安全測試，17日開始進行。不過由於今天天氣預報顯示將有大浪，原先預計今天進行的打撈試驗最後取消。
報導指出，南韓海水部與負責世越號沉船打撈作業的中國大陸交通部上海打撈局，計畫在部署於沉船兩端的浮動鉸接式駁船發動機能保持正常運作的情況下，將沉船船體拉離海底1到2公尺高。
世越號意外發生在2014年4月，搭載476人的世越號在南韓全羅南道珍島郡附近水域沉沒，船上295人不幸喪生、172人受傷、9人失蹤。2015年8月南韓水下工程公司（OceanC&I）與上海打撈局組成中韓打撈聯合小組，啟動世越號打撈準備作業。1060319
(中央社)
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