韓瑜「療傷期結束」辣曬事業線當真人芭比
女星韓瑜演出多部八點檔，外型甜美亮麗的她，是許多人心目中的女神，前年和孫協志離婚後，不時透過臉書與網友分享生活大小事，而近日韓瑜則透露接下新代言，意有所指標記「療傷期結束」，不過她也霸氣宣布：「姊回來了」。
韓瑜近日透露接下今年第一份工作，寫下：「開工。新代言」，她對著鏡頭露出甜美燦笑，胸前大開深V，性感事業線若隱若現，濃眉大眼宛如少女，讓女星吳婉君更是直誇「你是真人芭比娃娃」，韓瑜美照引發熱議，電暈不少網友。
(中時電子報)
關鍵字：韓瑜
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