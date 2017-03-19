319槍擊案滿13年 詹啟賢：我的傷還沒痊癒
319槍擊案相隔13年，當時前總統陳水扁被送到奇美醫院，院長即是目前正在參選國民黨主席的詹啟賢，詹今日南下高雄參加座談會，再度被媒體問及319槍擊案，他拿出總結報告，強調只是本著醫師本分救阿扁，沒帶政治顏色，但13年來「阿扁的傷都好了，我的傷一直沒痊癒」、「不斷有人在扒我這個傷」，他更在臉書寫下：「我就搞不懂，319槍擊案，到底跟我什麼關係，是我開的槍嗎？」
詹啟賢今日安排高雄行程，為國民黨主席選舉拉票，他上午被媒體問及319槍擊案時無奈表示，他已經多次報告，若是公平客觀的人，心裡應該都很清楚了，對於有特定立場的人，他仍會儘量說明。
他重申，當天陳水扁送到奇美醫院時，傷口確實就已存在，他更當場拿出319真相調查特別委員會2008年出版的「319槍擊事件總結報告」，說：「我已經盡力了！」
近中午時分，詹啟賢又在臉書上主動提到319槍擊案，並附上1張個人照片，照片上寫著：「我就搞不懂，319槍擊案，到底跟我什麼關係，是我開的槍嗎？」
他下午出席陸軍校聯誼會時，再度拿出「319槍擊事件總結報告」，並針對這13年來不斷被質疑立場，無奈向媒體表示，「阿扁的傷早就好了，我的傷一直沒痊癒」，尤其最近參選黨主席，「不斷有人在扒我這個傷」。
(中時)
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