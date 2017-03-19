大時代的故事》我的四姨 願老天來生補償她

昔日老上海外灘的景象。(北京新浪資料照片)

編按：

這是一個大時代的真實故事，一位年輕女子在1950年只因到上海送別即將去台灣的父親，卻被認為留下的動機不單純，一定是潛伏反動。於是送到安徽批鬥、勞改、文革，一連串的苦難折磨著她，直到80年代平反。

這位清濁太分，是非分明，不委曲求全的女子，自立自強，晚年還炒上海、台灣兩地股票，學畫學到拍賣有價。清明時節將近，他的姪子胡海鷗教授，用筆用心道出他四姨的往事。

在四姨的忌日，寫上這些文字，不僅為表達追思，更為寄託祈禱。據說佛教輪回已經為量子力學所證實，死亡只是新生命的開始。儘管我們對這種理論知之甚少，但卻篤信不疑，因為我們太期望四姨能在來生中補償她今世的苦難。

一、飛蛾撲火，追求光明

四姨出生在國民黨的官宦家庭，在9個兄弟姐妹中排行老四，不能說「萬千寵愛在一身」，卻肯定享盡小姐的榮華尊貴，據說外公家的士兵就有一個班。這就與她後半生的貧賤、淒惶和病痛形成更加懸殊的反差。

49年5月，她的大姐我媽，投奔了共產黨陳毅部隊的第三野戰軍，我媽進上海後不久，四姨投奔我媽。然後我媽在新城區委工作，四姨則在一個職工學校教書，可以想象她們當時的亢奮和歡樂。但是，好景不長，四姨先是身陷囹圄，接下來是我媽被打成右派。最有戲劇性的是我大舅，他放著好端端地國民黨縣黨部書記不做，偏要參加共產黨的部隊南下，結果部隊裡鎮反，他被查出來，作為縣團級要槍斃。他不知怎麼逃到錦州，當了大學的英語教師，改革開放後還成了錦州市政協委員。可惜他也去世了，否則這段逃出來的口述歷史一定非常精彩。四姨多次對我沈痛地說，追求光明就像飛蛾撲火一樣，光明實現了，飛蛾也被燒得屍骨無存。

也就是50年左右，外公帶全家取道上海去台灣。臨走之際，他沒有與我媽告別，只是讓四姨去碼頭送他。四姨告訴我，外公知道我媽受組織委託，要作他的統戰工作，把他作為國民黨軍政人員留下來。沒曾想正是四姨的父女情深，種下了她下半生災難的種子。隨著鎮反活動的鋪開和深入，有人舉報四姨去碼頭送外公，於是就有了很荒誕的推導，這個23-24歲還不結婚的女子，一定是接受她父親派給的潛伏任務。因為查無實據，所以乾脆大膽假設，關進安徽白茅嶺勞改農場勞教再說，勞教期滿留場工作，一直到80年代開放才平反回上海。

據說四姨是被開完批鬥會，押回住處，整理日常用品後直接送白茅嶺農場。當時她住在虹口區的閨蜜家，那裡的燈光昏暗，行人很少，加上秋風蕭瑟，一個20多歲的弱女子，一個大家閨秀，為了查無實據的罪名，被她嚮往投奔的革命當作敵人，押解離開上海。此時她內心的淒苦悲涼絕非言語所能表達，也不是尋常人所能理解。20多歲的女子，現在看起來幾乎還是在少不更事的年齡，居然要背起天大的罪名。雖然四姨沒有對我說過她當時的表現，但是，我可以想象，她一開始肯定是想竭力辯白和解釋，感覺無效時，她一定會表現得非常平靜，甚至把臉扭向一邊。我太瞭解四姨的倔強剛毅，她絕不會學小女子嚶嚶哭泣求饒，承認莫須有的罪名，而是把心一橫，我就這樣了，你們愛怎麼就怎麼吧。

我替四姨，包括我媽我舅那一代人扼腕，在他們的認知中，世界分成兩級，非此即彼。殊不知陽光下才有陰影，光明就是由許多黑暗構成的。天下多少罪惡不都是假光明之名以行的嗎？黑暗中又何嘗沒有很多光亮的元素。也是四姨告訴我，當時外公主政安徽，有一年大旱，為了避免災民餓死，外公不顧自己可能被懲處的風險，違規擅開國庫賑災，誰能說外公的陣營沒有光明？其實，大多數人都為宣傳所誤導，光明與黑暗豈是尋常人等所能判斷，與其搞不清楚地投入，不如置身事外。儘管，在歷史大潮的喧鬧裹挾下，不參合任何一邊絕非易事，但要有根弦，則可以避免被人家賣掉還要替人家數錢。

二、一生坎坷，無怨無悔

豆蔻年華橫遭冤枉，一生最好的時光被浪費在監獄中，剩下的人生也殘破不堪。任誰有此經歷都忍不住怒火滿腔，憤恨不已，唯獨四姨是個例外。她從來不主動提起那段往事，即便涉及到了，她也平靜得像是講別人的故事，甚至很能讓人感覺其中還有一縷光亮。

回上海的四姨一個人獨往獨來，鄰居和周圍人都會向我打聽她的故事。四姨都告誡我，對誰也不能說，否則，她與我沒完。有時為了讓周圍人對她多一點理解和關心，我也會故意忘記四姨的告誡。四姨肯定有所覺察，但是，她卻沒有追究過我。四姨對我說起她在白茅嶺的生活，她說，那裡的生活還不錯，因為她有文化，字又寫的好，她的主要任務是給領導寫工作小結，出黑板報，她出的黑板報得到過多次好評，所以基本上不需要下大田乾活。再說她還有一幫很好的姐妹幫她，所以生活還挺自在。我認識她的許多難友，從國民黨軍人的髮妻，到共產黨省委書記的前夫人，甚至她們的女兒女婿。她們都是忠厚朴實之人，歷經坎坷，而又不屈不撓。有她們幫襯，想來管教也不會特別難為四姨。

四姨常說，幸虧她刑滿後繼續留場，而不是馬上回上海，否則，遭遇文革，她不死也會掉幾層皮。四姨的話說得一點不錯，要論事發時的罪名，右派可是比潛伏特務輕得多了，但是，我媽被鬥得死去活來，如果不是性格特別剛強，她也肯定扛不過去。四姨在裡面應該輕鬆些，因為大家腳碰腳，只有刑滿與未滿之分，誰鬥誰呢？不像外面的地富反壞右是少數，他們永遠是革命群眾的專政對象。四姨的話也有佐證，68年她來我家時，我們還吃不飽，糧油憑票供應，數量非常之少，她給我們帶來寶貴大米和花生油，如果不是她日子過得還可以，她就是想幫我們，也徒喚奈何。

儘管四姨說得輕鬆，好像黑暗中也有一縷光亮，但這只不過是不被黑暗吞噬的掙扎。即便勞改農場的生活有如採菊東籬下那樣超脫，也無法彌補她慘淡面對的一切，如被社會拋棄鄙視的悲涼和無奈，沒有花前月下，成不了人妻人母孤獨和淒涼，暗無天日之下滿腹委屈冤枉無處訴說的憤懣和絕望。更何況勞改農場也不能超然鬥爭之外，那裡有的是各種招數，逼著謹小慎微的良善之輩，不得不撕碎和吞噬別人，換取暫時的喘息和生存，不去招惹別人的四姨也肯定逃脫不了無產階級專政的天羅地網。更何況三年困難時期，勞改農場餓死的人可多了。四姨的淡定並不表明她的日子好過，而只說明她還要堅守貴族的最後尊嚴。

被改造修理幾十年的四姨，依然清濁太分，是非太明，她不願委曲求全，也不會小不忍，則亂大謀，不管忍一忍可以實現她多大的利益，能維護她曾經多深的感情，只要她看不上眼，立馬就能把人家嗆得喘不過氣來。看到她喜歡的，特別是漂亮的小護士，眉宇言語中流露的溫情和喜愛，讓旁邊的人都會感受到其中的灼熱。很多經歷不如她慘痛的人，都會被修理得沒稜角，沒脾氣，甚至沒自我，而四姨卻依然我行我素，敢愛敢恨。但凡以鬥人為樂的人，只要認識我四姨，一定要將她納入死不改悔之列。

三、多才多藝，理財有道

四姨的收入不多，卻經營有方；她待人寬容優裕，對己卻省吃儉用；她把人來人往做的氣派風光，卻又沒有透支她菲薄的收入。

四姨是她的難友和國內外兄弟姐妹連接的樞紐，他們之間的往來交流、找尋聯絡，投訴抱怨都要通過四姨，四姨常拿著他們的信件得意的告訴我，誰與老公（老婆）聯繫上了，誰的出國手續辦妥了，誰失散多年的兄弟姐妹團圓了。當然，也免不得有些點評，對誰值得竭盡全力的幫助，對誰只能順水推舟等等。信息中心一定帶來人來人往，國內外親友聚會，請客吃飯，往往都是四姨買單。有時還有朋友在她的小屋子里住不短的時間。作為回上海的退休教師，四姨是收入不過2000-3000元而已，而人來人往的開銷很大，我和她的兄弟姐妹要在經濟上幫助她，都給她婉言謝絕。實在推不掉的，她也關照我們一定要代為歸還。按照我對她收支狀況的判斷，我以為她為撐門面，耗盡了內瓤，但實際上四姨還是很有些結餘的。

在我們給四姨整理遺物時，發現她留下的有郵票、錢幣和全國糧票等，算不上價值不菲，但仍可見經濟生活從容之一斑。在她的賬本中可以看到，她在上海和台灣的股票交易中都有所宰獲。她對自己卻非常節儉，她把我們每年給她的掛歷都收藏的很好，甚至連用過的塑料袋都疊得整整齊齊，以致我們只能懷著深深的歉疚，扔掉這些塑料袋。四姨的字畫相當不錯，百壽圖甚至被台灣拍賣到5000元。只可惜她的興趣過於廣泛，又要畫畫，學電腦，讀老年大學，做K線圖功課，否則聚焦一點，沒準真能畫出一片燦爛的天地。

四姨的坎坷不是她的過錯，而是當時維度的時空容不下美德，既然宇宙的能量是守恆的，量子還要糾纏，那麼在平行時空中，美德一定會得到加倍的認可，四姨的境況也一定會大為改善，她在今世的苦難就能得到補償。我們的期望無從證明，但我們的心誠一定能靈驗。

(中時電子報)