海上遇船隻失火他臨危不亂 向海鷗學習

擁有豐富航海資歷的船長李蓬，曾在海上遇到船隻失火事故卻臨危不亂，更從海鷗身上學到「面對、不逃避」的智慧，他鼓勵年輕人，只要有心就能挑戰航海工作。

台灣四面環海，經濟以對外貿易為主，也造就台灣蓬勃的海運產業，海洋大學今天舉行「縱橫四海－船長‧引水人的築夢傳奇」新書發表會，紀錄領港徐國裕、黃玉輝、劉煒和船長李蓬、李東誠等5位海大校友的海上傳奇故事和心路歷程。

民國65年畢業的李蓬擁有豐富的航海資歷。他表示，早年海上工作長期在外，且對外聯繫不易，每次上船常得1年以上才有機會靠岸；而現在網路發達，隨時能和陸地聯繫，且航程不能超過1年，但薪水還是很優渥，船長月薪約新台幣30萬元，就算是三副，月薪也超過10萬，是陸地工作的3、4倍，相信對年輕人應該更有吸引力。

很多人覺得海上工作門檻高，李蓬表示，危機處理、團隊合作、獨立自主等能力都能訓練，而且待過海上工作的人，因為能力強，到陸地求職時也是大受歡迎，唯一考量的就是「暈船」，不過「暈船也是可以訓練的」。

李蓬指出，就像酒量能練得出來，暈船也可以靠訓練來克服，有志航海工作的人，可以先自我評估，瞭解自己對動態環境的適應性，例如乘坐長途巴士時是否能入睡，只要能睡得著就可來參加航海訓練。

在海上工作，難免會遇到危急狀況，但更要冷靜面對。李蓬回憶，他曾遇到撞船事故，船隻又失火，不少慌亂的船員拿著救生圈就跳海，結果最後反而喪生，而他拿著濕毛巾摀住口鼻，讓自己保持冷靜，最後留在船上滅火，不只成功獲救，還獲得船公司的獎勵，但他也坦言，經過那次事件後，現在看到黃光都會恐懼，讓他聯想到火。

「不管再大困境，都要面對、不能逃避」，這是他從海上生物學到的智慧。李蓬表示，即使面對大風大浪，海鷗永遠面向風飛翔，因為他們知道背對風，就代表死亡的來臨，因此我們遇到困境，也應該選擇面對，即使失敗，也是可貴的經驗。

目前在台中港服務的領港黃玉輝表示，當初因緣際會考進航海系，畢業後因家境決定投入跑船，當時公務員月薪僅3000、4000元，而他剛上船實習，就能拿到500元美金，讓家境改善不少，之後一階一階往上爬，就像無限上升的水平線，一路爬到船長。

事業有成後，他開始尋找新目標，並鎖定「航海員的夢想」，也就是領港（也稱引水人）工作，相較於航海員經常在海上工作，下船就沒薪水，領港多半時間都在陸地工作，還有穩定薪水，但想當上領港，卻不是那麼容易，目前全台僅有100多人。

黃玉輝指出，領港主要是在船隻進港時，引導船隻安全入港，因此要具備船長3年以上資歷，才有資格考領港證照，除了專業培訓外，還要膽大心細，瞭解當地港灣環境、船隻性能、天候等因素，因為只要一個疏忽，就可能造成海事事故，損失幾百萬元，雖然領港工作風險高，卻也帶給他很大成就感。1060319

(中央社)