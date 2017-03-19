脫北者朴研美4月來台 北韓議題再受關注
今年23歲的脫北者朴研美，她寫的「為了活下去」目前已出版法、德、西、日等多國語言，大塊文化在去年八月出版繁體中文版，至今銷售已突破10萬冊，4月初朴研美也將訪台。
1993年出生於北韓的朴研美，是少數以真實姓名公開個人經歷的脫北者，她在2015年以英文出版「為了活下去」，述說13歲時與母親冒著生命危險橫越鴨綠江逃至中國，在人口販子手中掙扎求生，最後抵達南韓追求自由的經歷。
朴研美曾說，「這輩子我最感激兩件事，一是我出生在北韓，一是我逃出了北韓」，為了讓世人了解北韓的真相，以及脫北者在中國的人口販賣、性暴力問題，朴研美持續在世界各地公開演講，這個舉動也讓她與母親被列入北韓通緝名單，北韓的親人因此遭受波及，但她仍然無所畏懼。
「為了活下去」目前已出版法、德、西、日等多國語言，大塊文化在去年8月出版繁體中文版，至今銷售已突破10萬冊，為了感謝讀者的支持，朴研美將於4月訪台，參加1月11日晚上7時30分在誠品信義店六樓視聽室舉辦的讀者面對面講座，朴研美希望藉此喚起更多台灣人民對於北韓人權議題的關注。1060319
(中央社)
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