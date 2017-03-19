劉德立出席臺巴雙邊合作計畫頒布儀式

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中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間17日出席台巴雙邊合作計畫之「巴魯(Baru)市立多功能市場興建計畫」暨鄉村道路整建工程等13項計畫頒布執行令儀式。

儀式中劉德立與瓦雷拉總統(Juan Carlos Varela)等高級官員等同坐於貴賓席，多位地方首長、中央部會官員及當地市民計約400人在場觀禮。

劉德立致詞表示，除本項計畫外，中華民國政府亦協助瓦雷拉政府援建柏基德（Boquete）市綜合市場、甜水（Aguadulce）市公共市場及平塔達（La Pintada）市場，前述4項計畫均為支持瓦雷拉政府有關糧食安全之議題。

同時協助當地生產者增加經濟收入，發展傳統文化藝術，整頓市區環境，活化城市，並增進當地居民獲得物美價廉之糧食來源，進而改善民眾生活品質。

他說，巴魯市立多功能市場興建計畫之內容，以及深信該計畫將可為當地消費者帶來既安全又衛生之食品，同時該市場亦將成為當地觀光與文化之重要場所。

此外，強調中華民國政府願與瓦雷拉總統領導之政府賡續強化臺巴兩國邦誼及雙邊合作關係。

瓦雷拉總統致詞表示，自他執政以來致力內地發展，已投入11億美元進行各項基礎建設，其中友邦中華民國政府即協助援建多處市場，對中華民國政府基於兩國傳統友好邦誼，多年來予巴國政府與人民之臂助申致謝意。1060319

(中央社)