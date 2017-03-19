布魯塞爾民宅氣爆 專家將鑑定原因

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布魯塞爾昨天發生民宅氣爆，檢方表示除造成7人受傷外，昨天深夜在瓦礫中在發現一名身份不明的死者，專家將進一步鑑定爆炸原因。

距離去年3月22日恐攻事件即將屆滿一週年，比利時近期並不平靜，上週一處火車站接獲炸彈通報，列車停止通行影響近上千人通勤；昨天傍晚市區聖吉勒斯（Saint-Gilles）則發生民宅氣爆，警方封鎖道路，市中心交通一度打結。

根據比利時法語廣播電視台（RTBF）今天即時報導，依據檢方表示，這起氣爆造成2棟房屋嚴重損壞，數層樓倒塌，共7人受傷，其中3人傷勢較重，昨天深夜另在瓦礫中最新發現1名死者，但身份未經確認。

RTBF指出，目前氣爆的原因並不清楚，消防隊員表示可能來自瓦斯外洩，但為求謹慎，檢方目前已委由專家進一步鑑定原因。1060319

(中央社)