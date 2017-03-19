從芥菜到梅乾菜　南庄慢食新體驗

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遊客消費滿額可體驗擠福菜。（黎薇攝）

縣長徐耀昌（右二）也一起擠福菜。（黎薇攝）

會場邀請不同年齡層走秀，呈現芥菜（右起）、酸菜、福菜、梅乾菜等4階段樣貌。（黎薇攝）

苗栗縣南庄鄉去年2月通過義大利國際慢城認證，縣府委託育達科技大學承辦，周末在南庄鄉遊客服務中心舉辦慢食新體驗，邀請慢城認證商家、休閒農業區業者設攤，並由不同年齡層民眾以走秀呈現芥菜、酸菜、福菜、梅乾菜等4階段樣貌，讓參與民眾認識體驗芥菜製品。

芥菜葉長過手臂象徵長壽，略帶苦味，食後回甘，象徵苦盡甘來，是傳統年菜重要菜色，早期客家人將吃不完的新鮮芥菜風乾或發酵，製作出耐存放的酸菜、福菜及梅乾菜。

南庄鄉得天獨厚地理及氣候孕育有「心」的高冷芥菜，製做成酸菜、福菜及梅乾菜入菜，成為遊客到客家庄必嚐經典料理。

為了讓遊客吃的健康美味，南庄鄉農會輔導農民原料來源限定由吉園圃產銷班供應，全程採用人工自然發酵製作酸菜、再經擠壓製成福菜，或經風乾成為梅乾菜。

農會邀請不同年齡層民眾以走秀方式介紹芥菜、酸菜、福菜、梅乾菜等四階段，讓遊客認識「芥菜的一生」活動，會場也規畫「一筒福趣」，遊客消費滿額可體驗擠福菜，農會人員指導如何擠福菜並裝罐保存，讓客家美味牢牢封存在玻璃罐內不變質。

(中時)