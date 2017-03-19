一甲子的白紗婚禮夢 8旬爺奶浪漫走紅毯
「很高興，又緊張」86歲潘秀琴穿白紗禮服與丈夫潘林景祥牽手步上紅毯，她欣喜又嬌羞圓了盼望一甲子的白紗婚禮夢。長青學堂2對年過8旬老夫妻19日在親友祝福下，穿著白紗禮服，舉辦盛大「爺奶圓夢婚禮」，一圓浪漫婚禮夢，並見證歷久彌新的愛情。
太平區興隆活動中心今天喜氣洋洋，太平區天主教聖母聖心修女會承辦長青快樂學堂，與朝陽科技大學社工系師生合作協助學員圓夢，為已結婚64年的85歲潘商經、86歲潘秀琴；結婚60年、80歲的潘林景祥、林月音兩對夫妻，規畫舉辦這場「爺奶圓夢婚禮」，席開8桌。台中市社會局副局長陳仲良與會，祝福令人感動的「世紀婚禮」。
盛裝打扮的潘秀琴笑著說，當年經濟不好，結婚一切從簡，多年來一直盼望能穿白紗舉辦一場夢幻婚禮，她在婚禮前興奮略顯嬌羞地說：「很高興、又很緊張」，她的20個孫子都很祝福這場婚禮；潘商經開心地表示，年輕時生活很苦，從沒想過活到80多歲，還可以讓老婆穿婚紗，他很滿足，高興到講不出話來。
80高齡的林月音穿起白紗依然風情款暖，她笑得溫柔燦爛地說：「80年以來，今天我最美」；潘林景祥則含情脈脈地看著老婆說：「這麼漂亮，當然要娶！」，並一再感謝工作人員幫他完成「阿嬤的夢想」。
「親一下、親一下」在親友團熱情起鬨，兩對結婚超過一甲子老夫妻的溫情對看，羞澀互吻，獲得掌聲如雷掀起高潮，氣氛既溫馨又幸福洋溢。
(中時)
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