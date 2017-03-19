原來周年慶都是真的？這些飯店都在3月開幕

台中金典酒店即日起推出與日本同步的「和風美食節」，以既有的傳統日本的菜色及料理手法創新日式美食。(馮惠宜攝)

台中日月千禧酒店於週年慶期間推出抽獎及餐飲優惠活動，凡3、4月份在館內用餐消費滿額即可參加抽獎。(馮惠宜攝)

一年十二個月，餐飲業最慘烈的月份竟是三月份？最近台中各大飯店餐飲紛紛推出周年慶的促銷活動，包括金典、台中亞緻以及日月千禧以及星享道酒店都在三月迎接周年慶活動。

其中台中金典酒店是1999年3月14日展開試營運，14日起歡慶18周年慶，除推出「和風美食節」，自助餐廳至3月底前首度推出「3人同行1人免費」，不吃自助餐，則可選用「和風館日式套餐」，主廚精選如和風蟹肉海藻豆腐沙拉、時令五品生魚片、鮮魚味噌湯、鹽烤芝麻味噌松板豬、江戶風鰻魚雜錦飯、北海道雙層乳酪蛋糕等組合兩人同行特價999+10％。

台中亞緻大飯店則是在十年前的3月6日開幕，歡慶10周年慶推出一系列十週年慶感恩回饋優惠專案，「Happy Birthday住房專案」4.3折起，另有「10週年生日派對餐飲優惠專案」，3月及4月壽星至指定餐廳用餐最高可享3.6折優惠。

日月千禧酒店是在3月5日生日，今年周年慶活動從3月延續到4月，館內用餐消費滿額即可參加新加坡千禧國敦酒店集團3天2夜住宿券抽獎；當月壽星至饗樂全日餐廳或極炙牛排館用餐，還可享4人同行1人免費。

而位於逢甲商圈的星享道酒店則是慶三週年，推出獎破百萬，滿千摸彩活動，共準備總值210萬元、1萬個獎項，只要消費滿千元，即可參加，餐飲部分推出「三食而利」，至31日止於星饗道國際自助餐、久享日式料理及珍鑽國際宴會廳(小吃部分)，只要3人以上8人以下，其中1人身份證數字有3，本人即可享30％off，另加原價一成服務費之優惠。

(中時)