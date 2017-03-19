星二代王馨平 一曲《別問我是誰》紅遍港台

資深玉女王馨平。(本報系資料照)

王馨平 - 別問我是誰

《春嬌與志明》張志明 VS 王馨平《別問我是誰》

48歲資深玉女王馨平，昨晚出席香港活動，再次以一襲性感逼人的露胸裝驚艷觀眾眼球。身為星二代的她，23年前剛出道，就以一曲《別問我是誰》紅遍港台，聲勢直逼同門師姐周慧敏，直到15年前嫁給金融業男友李家輝，婚後逐漸淡出演藝圈。

王馨平2013年陪父親王羽來台參加金馬獎。(本報系資料照)

說起王馨平，可真是名符其實的星二代，爸爸是「獨臂刀王」王羽、媽媽是已故香港女星林翠、舅舅是演員曾江，陳山河是她同母異父的哥哥。來自演藝世家的王馨平，當然也跟家人一樣，注定要吃明星這行飯。

王馨平在玉女歌手盛行的那年代出道就一炮而紅，其經典歌曲《別問我是誰》傳唱20年後，再度被余文樂在電影《春嬌與志明》反串KUSO，勾起香港觀眾對90年代的集體回憶，也讓淡出後的王馨平再次受到媒體關注。

(中時電子報)