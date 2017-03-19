膠筏擱淺 女船主陳屍海面

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台東長濱港附近今天上午膠筏擱淺，船上無人，有漁船在附近發現1婦女浮屍，證實是擱淺膠筏女船主，死因還要進一步確定。

今天上午8時許，有民眾在長濱鄉長濱漁港南邊岸際，發現一膠筏擱淺，但船上無人，於是通報海巡單位。海巡署東巡局82大隊趕到現場，立即通報消防局協尋。

9時許，有漁船在附近海面發現女浮屍，拉起後確認是擱淺膠筏的船主，60多歲的侯曹姓婦女。

82大隊表示，膠筏登記是侯曹女士的先生，但平常都是侯曹婦出海打魚，為何膠筏擱淺？以及侯曹婦死因，要進一步等待檢察官相驗才能確定。1060319

(中央社)