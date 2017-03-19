教育部11人制足球聯賽 中市黎明國中男足奪冠

我要評比

台中市體育再度摘金，黎明國中男足踢下全國冠軍（台中市府提供）

台中市黎明國中足球隊勇奪教育部11人制足球聯賽全國第一名。（台中市府提供）

台中市繼雙十國中女排日前奪下全國甲級聯賽冠軍，黎明國中足球體育班也勇奪教育部11人制足球聯賽全國冠軍。

市府教育局長彭富源表示，市府寬列預算補助學校運動團隊訓練及賽事，目前國高中小共有1716個運動團隊，期許未來培育更多優秀選手，讓台中運動城市名副其實。

教育部國中排球甲級聯賽圓滿結束，台中市雙十國中女排在本次聯賽表現優異，技壓台北市大安國中奪下3連霸佳績，潭秀國中也擊敗台南市六甲國中獲得季軍。

除了排球成績傲人，台中市黎明國中足球隊也傳出捷報，勇奪教育部11人制足球聯賽全國冠軍。

彭富源感謝學校、教練、學生及台中市體育總會足球委員會的付出，也感謝各界支持排球與足球運動，讓排球與足球成為台中市的榮耀，繼雙十國中女排三連霸後，黎明國中也在全國比賽中奪冠，相信在各單位的合作支持下，台中市體育實力將更加茁壯。

台中市近年辦理多項運動賽事，寬列預算補助學校運動團隊，目前國高中小總計有1716個運動團隊，期許未來能培育更多優秀選手，打造台中市成為運動城市、健康之都。

南屯區黎明國中於民國94年成立足球隊體育班，12年來成績輝煌，為國家栽培出不少優秀的選手，例如林哲宇、柯昱廷、邱育宏、賴志瑄、陳昭安、陳陞洧、趙明修等均是世大運國家代表隊選手。

這次11人制足球全國聯賽自去年11月16日開始，歷經分區分組預賽、複賽、決賽，黎明國中一路過關斬將，在全國17支球隊中脫穎而出，挺進最後全國總冠軍決賽，最後以二比零險勝勁敵台北市民族國中，繼98、103學年度後再度勇奪教育部11人制足球聯賽冠軍。

(中時)