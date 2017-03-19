提勒森北京行 未著墨一中與台灣議題

我要評比

美國國務卿提勒森上任後首次訪問北京與中方高層會晤，美方連日在新聞稿中並未提及一個中國與台灣議題，北韓問題是唯一焦點，提勒森仍強調美中高層直接溝通的重要性。

提勒森（Rex Tillerson）訪問北京期間，會晤中國國家主席習近平、國務委員楊潔篪與外交部長王毅等高層。提勒森與習近平首度會面，強調美中溝通的重要性，以及美國總統川普（Donald Trump）希望提高雙方瞭解和未來訪問中國的機會。

美方連日公布的新聞稿中，多以北韓問題為重心，未提及一個中國與台灣事務。

相較於在東京與首爾的強烈用語，提勒森首訪北京十分低調，與王毅的公開記者會，僅強調北韓與南海問題，未脫離美國過去的中國政策方向。

過去美國國務卿出訪，多有大批美國媒體隨團採訪，期間有多項公開活動並接受專訪。但提勒森的作風不同，僅有一名記者隨行，大部分的媒體均自行前往。

提勒森在首爾前往北京前，接受Independent Journal Review的專訪，對中國政策多所著墨。

提勒森指出，川普與習近平親手形塑美中關係與高層對話，北韓問題已近在門前，需要即時關切。但整體美中關係需要進一步釐清，這只有兩國最高元首面對面晤談，花時間相處與交換意見才能達成。

他強調，美中關係不是以單一議題來定義，許多事情共同討論協商才能為雙邊關係下論斷，在美方瞭解中方的優先議題，中方也清楚美方的狀況之前，不會協商任何事務。

他說，兩國必須討論如何解決分歧，至少要做到在分歧下共存。

提勒森訪問北京最重要的任務是安排可能在4月初舉行的「川習會」，雙方對會面時間、地點和形式都未有說明。1060319

(中央社)