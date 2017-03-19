傳中士班長涉槍擊命案 地檢署偵辦中

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我要評比

海軍陸戰隊指揮部今天表示，陸戰99旅步一營支援連劉姓中士18日駕車搭載友人前往屏東河濱公園，期間友人涉及槍擊命案，全案由屏東地檢署偵辦中。

媒體報導，屏東市河濱公園籃球場附近昨天凌晨發生槍擊命案，經屏東警方查出嫌犯之一劉姓男子是海軍陸戰隊中士班長，案發時曾開車到場助陣。

陸戰隊指揮部指出，將秉持毋枉毋縱原則，全力配合檢警調查，凡重大違法犯紀或損及軍譽者，一律考核汰除，確保單位純淨。1060319

(中央社)