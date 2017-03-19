千份雞排免費吃 屏東養雞協會開大絕消弭禽流感疑慮

屏東養雞協會為消弭消費者對禽流感的疑慮，19日特地在屏東公園舉辦「國產雞肉呷免驚安心品嚐行銷活動」，現場免費提供1200份炸雞、茶葉蛋。(謝佳潾攝)

屏東養雞協會為消弭消費者對禽流感的疑慮，19日特地在屏東公園舉辦「國產雞肉呷免驚安心品嚐行銷活動」，現場免費提供1200份炸雞、茶葉蛋。(謝佳潾攝)

近期雞肉價格因受禽流感影響出現價跌現象，屏東養雞協會為消弭消費者疑慮，今天特地在屏東公園舉辦「國產雞肉呷免驚安心品嚐行銷活動」，現場除免費提供1200份炸雞、茶葉蛋外，每隻國產雞還以優惠價250元販售，活動開始不久就賣了破千隻。

屏東養雞協會理事長邱時恩表示，國產土雞以往市價1台斤約57元，但現在因受禽流感影響，價格跌到3、40元，為了要讓價格回穩及重拾消費者的信心，決定主動出擊以實際的品嚐活動進行宣導，同時也介紹雞蛋一次性包裝載容器，增加信任感。

「只要熟食就安全無虞。」縣長潘孟安也到場力挺，他說，家禽產品從養殖到屠宰，都是經過嚴格檢驗把關，只要煮熟了就不會有問題，而且這波禽流感疫情並沒有在屏東發酵，請消費者千萬要放寬心。

他強調，市面上販售的合格屠宰禽肉，都是經由畜牧場獸醫師出具健康證明，再由政府派駐的屠體檢查獸醫師逐隻檢查，具有雙重把關，消費者絕對可以買得安心、吃得放心，因此也請大家一定要一同支持國產家禽肉品。

今天活動現場除有民眾大排長龍領取免費的1200份雞排、茶葉蛋外，活動開始不到1小時，業者供應的1000隻雞全數賣光，每隻雞優惠售價250元，不僅比市價400元便宜，3隻合購還只要700元，買賣雙方堪稱皆大歡喜。

(中時)