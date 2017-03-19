明知癲癇懼光 他還發閃光推文害發作

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美國馬里蘭州1男子去年底蓄意發送讓畫面閃動的推文，導致「新聞週刊」（Newsweek）1名記者癲癇發作。男子近日已因聯邦罪名被捕。

法新社報導，「新聞週刊」記者艾肯華德（Kurt Eichenwald）去年12月15日在達拉斯自家辦公室收到用假名@jew_goldstein傳來的推特訊息，他點開後，螢幕突然出現刺眼的閃光，曾公開談過自己患有癲癇的艾肯華德頓時發作，後被妻子發現倒臥在地。

司法部昨天表示，已依德州1紙控告網路追蹤、意圖殺害或造成身體傷害的刑事訴狀，逮捕馬里蘭州索爾茲伯里（Salisbury）29歲男子里維洛（John R. Rivello）。若遭定罪，他最高可判10年徒刑。

隨訴訟書呈交的口供寫道，搜尋里維洛推特帳戶顯示，他曾傳送許多有關艾肯華德的訊息，像是「我知道他有癲癇」、「我希望這會讓他發作」等。

當局也發現，里維洛的iCloud帳號有個修訂過的維基百科（Wikipedia）頁面，上頭寫有艾肯華德在12月16日死亡這個假消息。

根據「紐約時報」，艾肯華德的律師表示，對癲癇患者打閃光燈，「和寄送郵包炸彈或炭疽病粉末信封沒兩樣」。

55歲的艾肯華德曾在「紐約時報」擔任調查記者多年，在推特上擁有31萬9000名追隨者。川普（Donald Trump）去年競選總統期間，艾肯華德常常批評他。1060319

(中央社)